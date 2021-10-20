Более 4 тысяч краснодарцев остаются без света

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются более 4 тысяч человек. Авария на линиях электропередач произошла в Прикубанском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, электроснабжение прервано по улицам Аксайской, Российской, Шолохова, Концевича, Есенина, Ангарской, Академика Королева, Комарова, Генерала Петрова, Ратной Славы, Измаильской. На месте работают бригада специалистов, восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8(861)214-33-33- Прикубанский округ