Одностороннее движение вводят на двух участках в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Одностороннее движение на двух участках дорог вводят в Сочи. Изменения касаются трасс Адлер – Красная Поляна и Адлер – ГЛК «Альпика Сервис». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тестовое движение вводится на участках 6 км-32км: в Красную Поляну и село Эсто-Садок из центра Адлера будет осуществляться по двум полосам трассы «Адлер – ГЛК «Альпика-Сервис», а обратно – по федеральной дороге Адлер – Красная Поляна.

- На участках с 0 по 6 километры обеих дорог, где расположена соединяющая их транспортная развязка у села Молдовка, и далее от 32 километра в Красную Поляну и Эсто-Садок сохранится действующая схема двустороннего движения, - говорится в сообщении пресс-службы.

Новая схема начнет действовать с 22 октября в 10:00. В связи с изменениями откорректируют маршруты общественного транспорта.