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Общество20 октября 2021 17:55

В Краснодаре почти достроена школа на 1,8 тысячи мест

Готовность учреждения составляет 90%
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодаре школа на 90% построена школа на 1875 мест. Это самое крупное учреждение в Южном федеральном округе, сообщает пресс-служба администрации. Накануне вице-губернатор Андрей Алексеенко с рабочим объездом посетил объект.

В частности, новое учреждение площадью более 31 тысячи квадратных метров располагает кабинетами, двумя актовыми залами, столовой, тремя спортзалами. На объекте завершают внутреннюю отделку, подготавливают территорию и детское и спортивное оборудование.

– Новая школа важна для одного из самых динамично растущих районов Краснодара, поэтому работы ведутся с опережением графика. Подрядчик планирует сдать школу на улице Конгрессной на полгода раньше. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО и оснащение - соответствующим, – отметил Андрей Алексеенко.