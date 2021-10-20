В Краснодаре почти достроена школа на 1,8 тысячи мест

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодаре школа на 90% построена школа на 1875 мест. Это самое крупное учреждение в Южном федеральном округе, сообщает пресс-служба администрации. Накануне вице-губернатор Андрей Алексеенко с рабочим объездом посетил объект.

В частности, новое учреждение площадью более 31 тысячи квадратных метров располагает кабинетами, двумя актовыми залами, столовой, тремя спортзалами. На объекте завершают внутреннюю отделку, подготавливают территорию и детское и спортивное оборудование.

– Новая школа важна для одного из самых динамично растущих районов Краснодара, поэтому работы ведутся с опережением графика. Подрядчик планирует сдать школу на улице Конгрессной на полгода раньше. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО и оснащение - соответствующим, – отметил Андрей Алексеенко.