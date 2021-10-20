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В Сочи вынесли приговор сбытчикам более 11 кг наркотиков. Общий срок лишения свободы составил 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В феврале прошлого года мужчина организовал в Самаре и Сочи группировку по сбыту наркотиков. Для этого он приобрел в Москве более 11 килограммов запрещенных веществ. Приобрел и оплатил «товар» мужчина в Сочи, куда прибыл наркодилер – фигурант другого уголовного дела. После поставщик наркотиков вернулся в столицу, где сообщил помощнику организатора – второму обвиненному – местонахождение наркотиков. Тот на Mercedes доставил крупную партию в Сочи. Купленные вещества организатор фасовал для сбыта в Самаре и на кубанском курорте.

- Обвиняемым суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет организатору и на 9 лет и 8 месяцев – помощнику. Отбывать наказание осужденные буду в колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил, - сообщили в пресс-службе краевого суда.