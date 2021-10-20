В Черном море возле Новороссийска взорвали фугасную бомбу

В Новороссийске уничтожили бомбу времен ВОВ. фото: @novosti_nvrsk

В Новороссийске 20 октября в акватории Черного моря недалеко от береговой линии уничтожили фугасную бомбу, пролежавшую на морском дне со времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был найден 19 декабря боевыми водолазами Новороссийской военно-морской базы. Транспортировать снаряд для уничтожения в более безопасном месте не было возможности. Бомба лежала на небольшой глубине и была сильно повреждена временем.

Осколки бомбы проткнули крыши местных домов. Фото: @natvlad2610

Взрыв был такой силы, что осколки долетели до береговой линии. Пострадали предварительно пять частных домовладений и одна гостиница. Владельцы домов на улице Пограничной поселка Мысхако опубликовали в соцсетях фотографии стен и крыш, поврежденных камнями и частями бомбы. Взрывной волной также выбило стекла.

О пострадавших информации нет.