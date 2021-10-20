В Сочи появятся дополнительные 4,5 тысячи парковочных мест

В Сочи обустроят почти 4,5 тысячи дополнительных парковочных мест. Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на 79 дорогах появятся дополнительные автомобильные парковки. Как сообщили в мэрии города, речь идет о возможности обустройства почти 4,5 тысяч машиномест. Вопросы функционирования парковочных пространств на автомобильных дорогах обсудили на совещании с главой города Алексеем Копайгородским.

– Сочи привлекает большое количество туристов, которые приезжают на личном транспорте и бросают свои машины на не приспособленных для этого площадках, что усугубляет и без того тяжелую дорожную ситуацию. Новые парковочные пространства должны решить эту проблему. Для нас главное – это безопасность на дорогах, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

На первом этапе мегапарковка появится в Центральном внутригородском округе курорта. Здесь будет обустроена площадка, на которой смогут разместиться более 2 тысяч автомобилей. Стоимость одного места будет ниже рыночной. Инвалиды смогут пользоваться услугами бесплатно. Предполагаемый ежегодный доход от новой парковки в бюджет города составит более 200 млн рублей.