В Краснодаре досрочно отремонтируют улицу Тепличную

В Краснодаре планируют отремонтировать улицу Тепличную. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в конце октября приступят к ремонту улицы Тепличной. Приведут в порядок участок от Российской и до Тверской. Таким образом стартует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» этапа 2022 года. Закончатся работы до конца текущего года

— Уже традиционно раньше намеченных сроков приступаем к ремонту по дорожному нацпроекту улиц из списка на 2022 год. Пока погода позволяет, планируем до конца декабря привести в порядок сразу несколько участков, - рассказал заместитель главы города Артём Доронин.

На улице Тепличной будет обновлено асфальтобетонное покрытие и отремонтированы тротуары. Всего в будущем 2022 г. в краевом центре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 33 участка автомобильных дорог.