В Сочи арестованы 11 тысяч земельных участков, которые ранее незаконно вывели из состава Национального парка

В Сочи арестованы 11 тысяч участков, незаконно выведенных из состава Национального парка. Фото: npsochi.ru

В Сочи получила развитие история с землями, которые были выведены из состава Сочинского национального парка. После проверки, инициированной МВД, полицейские обнаружили и арестовали более 11 тысяч участков площадью 4983,01 га. Как сообщила руководитель регионального отделения Русского географического сообщества Юлия Набережная, речь идет о земельных махинациях, тянущихся с 1998 года. Проблема в несоответствии карт парка. Существует несколько документов, которые отличаются друг от друга датами и границами. Межевание земель происходило с нарушениями.

- Если посмотреть на современную границу нацпарка, она просто в кружево изрезана, то есть не какая-то прямая линия геометрическая. С 1998 года этим пользовались организации, частные лица и кто только не пользовался, просто вносили участки в кадастровый план и отдавали под застройку, - рассказала глава городского отделения РГО Юлия Набережная.

На арестованных участках за годы успели вырасти жилые многоквартирные дома, владельцы которых сейчас не знают какая судьба ждет их собственность, Люди боятся, что в скором времени лишатся жилья.