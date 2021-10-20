Знак "Сделано на Кубани" появится на двух сотнях товаров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершился восьмой региональный конкурс в области качества. Победители получили право разместить на своих товарах ярлычок «Сделано на Кубани». Как сообщили в администрации края, такая маркировка гарантирует качество и безопасность.

– Вся заявленная на конкурс продукция прошла самый тщательный отбор. Товары отвечают главным требованиям конкурса - они качественные и безопасны. Их производители имеют право использовать знак «Сделано на Кубани», – рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

На знак качества претендовали 84 организации. В победители вышли 78 производственных предприятий. Наибольшее количество победителей относится к продовольственной группе. Использовать знак качества они смогут в течение двух лет. На сегодняшний день знаком качества «Сделано на Кубани» обладают 1078 товаров от 260 производителей Краснодарского края.