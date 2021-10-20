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Здоровье20 октября 2021 21:33

В общественном транспорте Новороссийска усилен контроль за соблюдением масочного режима

В отношении нарушителей будут составлены административные материалы
Евгения ХАЛИКОВА
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В Новороссийске будут штрафовать за нарушение масочного режима. Фото: @dyachenko_nvrsk

В Новороссийске будут штрафовать за нарушение масочного режима. Фото: @dyachenko_nvrsk

В Новороссийске ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил мэр города-героя Игорь Дяченко в своем аккаунте. На дежурство вышли специалисты управления транспорта, представители народной дружины и сотрудники полиции. Патрули будут контролировать соблюдение масочного режима в городском общественном транспорте и в местах скопления людей.

- Пока идёт формирование коллективного иммунитета, каждый человек должен понимать, насколько важно для безопасности жизни и сохранения здоровья сделать прививку, но и важно, находясь в обществе, носить защитную маску, - уточнил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

В отношении нарушителей будут составлены административные протоколы, которые передадут в территориальный отдел Роспотребнадзора по Новороссийску.