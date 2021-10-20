«Локомотив –Кубань» открыл Еврокубок победой

«Красно-зеленые» обыграли на своей площадке «Андорру» со счетом 93:82. Фото: lokobasket.com

20 октября в краснодарском «Баскет холле» прошел матч первого тура группового этапа Еврокубка. Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» встретился на домашней площадке с «Андоррой».

Игра закончилась победой краснодарцев со счетом 93:82. В команде «Локо» отличился Джонатан Мотли с 29 очками. У соперников больше всех старался Коди Миллер-Макинтайр, он принес 19 очков.

"Локомотив-Кубань" является единственным представителем России в турнире. Команда выступает в группе А. Всего в Еврокубке выступают 20 команд, разделенные на две группе.