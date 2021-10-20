В Краснодаре представили проекты трансформации городской мобильности

В Краснодаре обсудили проекты трансформации городской мобильности. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре прошла презентация и предзащита проектов трансформации городской мобильности. Свои работы предоставили команды из Краснодара, Сочи, Армавира и Новороссийска. Например, проект модернизации городского электротранспорта Краснодара представил вице-мэр Артем Доронин. Он рассказал о том, что в городе необходимо построить 70 км новых трамвайных путей и обновить подвижный состава трамвайно-троллейбусного парка. Этот проект уже получил одобрение губернатора региона Вениамина Кондратьева.

—Возможно, те идеи, которые мы сегодня обсуждаем, еще нуждаются в некоторой доработке. Но все они направлены на улучшение экономики городов, повышение качества жизни горожан. Поэтому мы должны выявить дополнительные нюансы, чтобы учесть их в окончательных вариантах проектов, - рассказал вице-губернатор Игорь Галась, который принял участие в сессии.

Проекты рассчитывают на финансовую поддержку госкорпорации ВЭБ.РФ. Общий объем финансирования для реализации – более 70 млрд рублей, по некоторым материалам уже проведены предварительные расчеты с участием сотрудников ВЭБ.РФ.