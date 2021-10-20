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Общество20 октября 2021 23:14

Синоптики предсказывают ясное, но морозное 21 октября на Кубани

Ночью заморозки, днем +15
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре расцвели одуванчики

В Краснодаре расцвели одуванчики

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Кубанские синоптики предсказывают ясное и малооблачное 21 октября. Прогнозы погоды огорчают ночными заморозками, местами температура опустится до 0 градусов. Но зато днем скачок на 15 градусов вверх по ртутному столбику.

Обрадованные временной передышкой и теплой дневной погодой, на улицах краевого центра расцвели одуванчики.

Ветер южный и юго-западный ночью 4-9 м/с, днем порывы достигнут 6-11 м/с. На Черноморском побережье 20 и 21 октября будет облачно, на участке от Джубги до Магри (Сочи) не исключены дожди. В общем, безмятежный и обычный осенний день ждет жителей региона.