На Кубани заработал региональный сайт по социальной газификации

Узнать о ходе программы социальной газификации можно теперь и на региональном сайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае заработал сайт по социальной газификации. С помощью этого ресурса жители региона смогут узнать о президентской программе догазификации населения и подать заявку на подведение газопровода к домовладению.

– С появлением нового регионального сервиса любой желающий сможет узнать о газификации своего населенного пункта, как стать участником программы, куда и какие документы необходимо подать, а также сразу в электронном виде оформить заявку на бесплатное подключение газа к своему участку, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Также на сайте размещена интерактивная карта с контактами ответственных организаций и данными, сколько негазифицированных домовладений осталось в регионе. Продолжают работу и 400 пунктов приема заявок, в том числе 286 мобильных приемных, которые по очереди посещают отдаленные уголки региона. Также заявление можно подать через Единый портал государственных услуг и через сайты всех газораспределительных краевых организаций. До конца 2021 года в регионе планируют догазифицировать почти 6 тысяч домовладений.