Братья из Павловского района прошли в финал международного музыкального проекта «Ты супер!»

Братья из станицы Новолеушковской в финале международного конкурса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вадим и Николай Воробьевы из Павловского района прошли отборочные туры и попали в финал международного музыкального проекта «Ты супер!». Ребята исполнили песню «Малиновка», которая и обеспечила им дальнейшее участие в конкурсе. Их выступление понравилось народному артисту России Игорю Крутому, лидеру рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной, а также певцам Ирине Дубцовой и Алексею Воробьеву.

- Вадим и Николай Воробьевы – юноши с ограниченными возможностями здоровья. Они воспитываются в приемной семье, учатся в Новолеушковской школе-интернате. 18-летний Вадим – на первом курсе, 16-летний Николай – в 9 классе, - рассказали в министерстве труда и социального развития Кубани.

Музыкой талантливые ребята занимаются с детства. Пели в церковном хоре, посещали вокальный кружок в местном Доме культуры. Готовились к конкурсу с помощью музыкального педагога Новолеушковской школы-интерната Людмилы Еременко.