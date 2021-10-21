Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 октября 2021

В Сочи пройдут веерные отключения электроэнергии

В четырех районах Сочи запланирован планово-предупредительный ремонт в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. В связи с чем жителям курорта придется смириться с отключениями света.

В Адлерском внутригородском округе жителям улиц Святогорская, Шиловская, Налбандяна, Комарова, Нагуляна, Белорусская и Ленина утром придется обойтись без привычных электроприборов. Не смогут вскипятить воду с помощью электрочайника и обитатели переулков Белорусский и Хостинский, а также садового товарищества «Норильск»

В Хостинском районе отключения электроэнергии запланированы на улицах Абовяна, Леселидзе и Измайловской. Попадут под ограничения переулки Бригадный, Калиновый и садовые товарищества «Заря» и «777».

В Центральном районе ремонтные работы начнутся также рано утром и продлятся несколько часов, что, естественно, повлечет за собой отключения света на улицах Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная, Яблочная, Волжская, Анапская и на улице Полтавской, а также на переулках Виноградный и Теневой.

Лазаревский район тоже не будет обделен вниманием электриков. Здесь также запланированы ремонтно-технические работы, которые пройдут в поселке Уч-Дере на улицах 9 Мая, Чайная, Красная гора, Образцовая, Утренняя и в садовом товариществе «Красная горка». Еще в расписании поселок Чемитоквадже, где технические работы затронут улицу Магистральную.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.