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Общество21 октября 2021 7:00

Что произошло за ночь 21 октября: Причина смерти 10-летнего мальчика в Горячем Ключе установлена

Что произошло за ночь 21 октября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Что произошло за ночь 21 октября 2021 года. Причина смерти 10-летнего мальчика в Горячем Ключе установлена. Дальнейшие выводы по поводу своевременного оказания помощи ребенку сделают следователи.

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