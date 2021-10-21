Что произошло за ночь 21 октября: Причина смерти 10-летнего мальчика в Горячем Ключе установлена

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Что произошло за ночь 21 октября 2021 года. Причина смерти 10-летнего мальчика в Горячем Ключе установлена. Дальнейшие выводы по поводу своевременного оказания помощи ребенку сделают следователи.

До 6 лет лишения свободы грозит краснодарцам, укравшим медный кабель в подъезде многоэтажки. Ущерб от воровства составил около 700 тысяч рублей.

Почти миллион рублей выплатили пострадавшим при взрыве в гостинице Геленджика. Полную сумму выплат озвучат после завершения следствия.

Житель Новороссийска задолжал знакомым 50 млн рублей, 15 из которых проиграл на букмекерских ставках. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

На Кубани более 49 тысяч человек прошли обследование после перенесенного COVID-19. Диспанцеризацию проводят в 93 медучреждениях.