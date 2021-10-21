На Кубани 22 и 23 октября будут последними теплыми днями в этом месяце

Фото: Евгений Таранжин

Жители и гости Краснодарского края последние два дня насладятся теплыми деньками. Со следующей недели осень вступит в свои права, дневные температуры резко опустятся сразу на 12 градусов.

- 22 и 23 октября воздух прогреется до 22 градусов. Малооблачно, без осадков. Из-за перепада ночных и дневных температур в низинах будут скапливаться густые туманы. Ночью ожидаются заморозки до -7 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 25 октября в крае резко похолодает, днем будет 9 градусов тепла, в 26-го – столбики на термометрах опустятся до 8.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за штормов и дождей в октябре море остыло раньше срока на полторы недели.