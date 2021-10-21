Погода на 21 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 17 градусов

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Небольшое потепление ожидается на Кубани. После резкого похолодания в Краснодарский край вернется бабье лет. Только продлится оно недолго – всего пару дней.

Затем на Кубань вернутся холодные воздушные массы и наступят первые заморозки.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 октября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 17 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается небольшое усиление ветра. Его порывы будут достигать 9 м/с.