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Общество21 октября 2021 8:21

Погода на 21 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 17 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 21 октября 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Небольшое потепление ожидается на Кубани. После резкого похолодания в Краснодарский край вернется бабье лет. Только продлится оно недолго – всего пару дней.

Затем на Кубань вернутся холодные воздушные массы и наступят первые заморозки.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 октября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит 17 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается небольшое усиление ветра. Его порывы будут достигать 9 м/с.