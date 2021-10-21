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Общество21 октября 2021 8:43

Житель Адыгеи обманул государство почти на полмиллиона рублей

Он получил выплаты за липовую инвалидность
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Мужчина ожидает суда

Мужчина ожидает суда

Житель Адыгеи предоставил в соцзащиту подложные документы об инвалидности. На их основании мужчине без фактических заболеваний перечислили 495 тысяч рублей страховой пенсии. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по республике.

- Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, - пояснили в ведомстве.

Дело возбудили по статье «Мошенничество при получении выплат». Обманщику грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что чиновница из Адыгеи обманула государство на 600 тысяч рублей. Она фиктивно трудоустроила родственницу и за нее получала зарплату.