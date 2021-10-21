На Кубани отреставрируют старейший железнодорожный вокзал на станции Тихорецкая

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани начали проектировать реставрацию здания вокзала в Тихорецке, которое разрушается уже несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

- Вокзал железнодорожной станции Тихорецкая является памятником архитектуры регионального значения. Сейчас оценивается состояние объекта, определяется объем работ, - прокомментировали специалисты.

Разработкой проекта реставрации займется собственник здания – ОАО «РЖД». Разрешение на это выдало региональное управление госохраны объектов культурного наследия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стало с вокзалом из «Иронии судьбы», уже 10 лет он прикрыт бутафорской сеткой и разрушается. Местные жители просили сделать в здании музей.