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Общество21 октября 2021 9:11

На Кубани отреставрируют старейший железнодорожный вокзал на станции Тихорецкая

На реконструкцию дали разрешение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани начали проектировать реставрацию здания вокзала в Тихорецке, которое разрушается уже несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

- Вокзал железнодорожной станции Тихорецкая является памятником архитектуры регионального значения. Сейчас оценивается состояние объекта, определяется объем работ, - прокомментировали специалисты.

Разработкой проекта реставрации займется собственник здания – ОАО «РЖД». Разрешение на это выдало региональное управление госохраны объектов культурного наследия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стало с вокзалом из «Иронии судьбы», уже 10 лет он прикрыт бутафорской сеткой и разрушается. Местные жители просили сделать в здании музей.