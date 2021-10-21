В детском саду Геленджика 30-летние деревянные окна заменят в этом году

Фото: пресс-службы администрации Геленджика

В Геленджике родители пожаловались, что в детском саду «Лукоморье» нет отопления. А деревянным окнам, которые сильно сквозят, уже 30 лет и их не меняют. В мэрии отреагировали на заявление местных жителей.

- Этой ночью отопление в детском саду включили. Из краевого и местного бюджетов выделены средства на замену всех деревянных окон на пластиковые. В настоящее время идут торги - ведется поиск подрядчика, - сообщили в администрации Геленджика.

В мэрии также отметили, что окна в детском саду заменят до конца года.

Ранее в мэрии Геленджика объяснили ночной конфликт туриста с казаком. Специалисты администрации предоставили объяснительную участника патруля.