СК «Семья» на 40% увеличила объем ввода жилья в Краснодарском крае

Фото предоставлено пресс-службой СК «Семья».

По итогам девяти месяцев 2021 года СК «Семья» сдала в эксплуатацию свыше 73 000 квадратных метров жилья, что на 40% превышает аналогичный показатель застройщика за 2020 год. Это позволило компании подняться на четвертую строку рейтинга застройщиков региона по объему введенных квадратных метров.

«СК «Семья» продолжает реализацию масштабных проектов в Краснодаре и Новороссийске, до конца года мы планируем увеличить объем сданного жилья вдвое. Для компании важно, чтобы в каждом жилом комплексе и взрослым, и детям было комфортно жить, работать и отдыхать. Поэтому мы направляем еще больше ресурсов на благоустройство, уделяем пристальное внимание качеству строительства и безопасности, предусматриваем социальную, коммерческую инфраструктуру, дошкольные и школьные учреждения. Пример тому – ЖК «Светлоград», где уже больше 20-ти сданных домов, жители водят детей в школу и детский сад на территории комплекса», – отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

Фото предоставлено пресс-службой СК «Семья».

Осенью компания отметила восемь лет со дня основания досрочной сдачей сразу двух жилых комплексов – пятого литера ЖК «Все свои» в Краснодаре и первой очереди ЖК «Классика» в Новороссийске, ключи от новых квартир получили свыше 600 семей. В каждом из этих проектов к моменту завершения строительства появятся муниципальные школы и детские сады.

ЖК «Все свои» – проект в центральном районе Краснодара, состоящий из семи жилых домов переменной этажности. Отличительная особенность комплекса – современный архитектурный облик и прекрасные виды на исторический центр столицы Кубани. Два дома уже сданы, еще пять домов находятся в стадии строительства и будут сданы в эксплуатацию в 3 квартале 2024 года.

ЖК «Классика» – масштабный проект в Южном районе Новороссийска общей площадью 200 000 кв. м. Жилой комплекс спроектирован в рамках концепции «город в городе». Собственники квартир смогут на себе ощутить комфорт жизни рядом с морем в современном пространстве, где всё продумано до мелочей. Первый квартал строительства состоит из 4-х домов и сдается в конце 2021 года.

СК «Семья» – одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Входит в ТОП-5 застройщиков Кубани по объему ввода жилья и в ТОП-10 по объему текущего строительства. В настоящий момент строится 241 000 кв. м. жилья: 2 многоквартирных дома ЖК «Классика» в Новороссийске, 6 многоквартирных домов в ЖК «Светлоград» и 5 многоквартирных домов ЖК «Все свои» в Краснодаре. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 305 000 кв. м. жилья, 6 700 семей улучшили свои жилищные условия.