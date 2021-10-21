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Общество21 октября 2021 10:57

В Сочи после реконструкции открыли скейтпарк «Вилла Вера»

Следующий его ремонт планируется через два-три года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Центральном районе Сочи отремонтировали скейтпарк «Вилла Вера». Здесь восстановили деревянное полотно и другие элементы конструкции площадки. Об этом сообщили в пресс-службы мэрии города-курорта.

- Отремонтировали скейт-площадку за счет средств и сил социальных партнеров. Скейтбордингом в Сочи занимаются несколько сотен парней и девушек. Поэтому важно развивать и поддерживать инфраструктуру для тренировок, - отметили в администрации.

Обновленный скейтпарк прослужит как минимум два-три года. В последующий ремонт планируется сделать скейтерскую трассу «Вилла Вера» уже капитальным сооружением из бетона.