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Общество21 октября 2021 11:09

В Армавире и Новороссийске построят школы на три тысячи мест

Образовательные комплексы планируют возвести в 2023 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Две школы построят на Кубани в рамках концессионных соглашений. Они появятся в Армавире и Новороссийске. Вместимость каждой составит 1,5 тысячи учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Краснодарский край стремится использовать все возможности участвовать во всех программах строительства соцобъектов. Новые современные школы – один из приоритетов, – отметили специалисты.

Государственно-частное партнерство при строительстве социальных объектов поможет решить дефицит мест в школах. Заявки на возведение учреждений в Армавире и Новороссийске уже одобрены.

В дальнейшем подобные школы планируется возвести в Сочи и Анапе.