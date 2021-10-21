В Армавире и Новороссийске построят школы на три тысячи мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Две школы построят на Кубани в рамках концессионных соглашений. Они появятся в Армавире и Новороссийске. Вместимость каждой составит 1,5 тысячи учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Краснодарский край стремится использовать все возможности участвовать во всех программах строительства соцобъектов. Новые современные школы – один из приоритетов, – отметили специалисты.

Государственно-частное партнерство при строительстве социальных объектов поможет решить дефицит мест в школах. Заявки на возведение учреждений в Армавире и Новороссийске уже одобрены.

В дальнейшем подобные школы планируется возвести в Сочи и Анапе.