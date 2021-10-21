Бывший и.о. главы Краснодара Евгений Наумов ушел по собственному желанию

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После ухода Евгения Первышова в Госдуму исполняющим обязанности мэра стал его первый заместитель – Евгений Наумов. Сегодня, 21 октября, стало известно, что исполнять обязанности назначили другого – бывшего вице-губернатора края Андрея Алексеенко. А Наумов не просто покинул пост, а вообще ушел из администрации.

- Ранее занимающий должность первого заместителя главы Краснодара Евгений Наумов покинул должность по собственному желанию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

Информация о том, куда именно ушел бывший чиновник, пока не разглашается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что количество кандидатов, претендующих на кресло мэра Краснодара, увеличилось до трех. Но после назначения бывшего вице-губернатора Андрея Алексеенко исполняющим обязанности мэра города многие делают вывод, что именно он станет новым градоначальником. Хотя документы Алексеенко для выдвижения еще не подал.