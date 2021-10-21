В Адыгее задержаны два жителя Кубани, незаконно спилившие деревья на 10 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее задержаны два жителя Кубани, спилившие около 60 кубометров деревьев. Ущерб от преступления составил более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Установлено, что с августа по октябрь текущего года двое мужчин нелегально срубили дубы в Теучежском участковом лесничестве. У задержанных обнаружили топор, бензопилу и другие средства для спила.

- 36-летнему фигурант находится в заключении под стражей, 19-летний задержанный отпущен под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.