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Происшествия21 октября 2021 11:47

В Адыгее задержаны два жителя Кубани, незаконно спилившие деревья на 10 млн рублей

Всего нелегалы срубили около 60 кубометров
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее задержаны два жителя Кубани, спилившие около 60 кубометров деревьев. Ущерб от преступления составил более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Установлено, что с августа по октябрь текущего года двое мужчин нелегально срубили дубы в Теучежском участковом лесничестве. У задержанных обнаружили топор, бензопилу и другие средства для спила.

- 36-летнему фигурант находится в заключении под стражей, 19-летний задержанный отпущен под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.