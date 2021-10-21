Исследование РНКБ: дети от 6 до 18 лет стали чаще использовать банковские карты

С момента запуска массовой эмиссии детских карт «Мир» в ноябре 2019 года РНКБ выдал юным жителям Республики Крым, г. Севастополя и Краснодарского края более 80 тысяч карт. При этом 43 тысячи детских карт были оформлены в течение 2021 года. На сегодняшний день владельцы детских карт совершают около 14 тысяч транзакций ежедневно - это в 2 раза больше, чем аналогичный показатель в январе 2021 года. При этом 97% от общего количества операций, которые совершаются по детским картам, составляют расчеты в платежных терминалах, а средний чек покупки по детской карте составляет 60 рублей.

По данным банка, карты для мальчиков и девочек оформляют практически одинаково часто: 51% на 49% в пользу мальчиков. В мобильном приложении «РНКБ 24/7» реализован Детский модуль для контроля средств, в рамках которого ребенок может совершать траты и контролировать расходы. Кроме того, в приложении также есть возможность открыть специальный детский вклад «Копилка». На сегодняшний день уже открыто более 3600 детских вкладов на сумму 3,6 миллиона рублей – средняя сумма детского вклада составляет около 1000 рублей.

- Мы рады, что дети получили возможность учиться финансовой грамотности на практике с помощью настоящих банковских продуктов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы планируем, что уже в первом квартале 2022 года количество владельцев детских карт составит 100 тысяч человек.

Напомним, детской картой могут пользоваться дети в возрасте от 6 до 18 лет. Это бесконтактная карта национальной платежной системы «МИР» и открывается как дополнительная к банковской карте одного из родителей. Преимущество детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов операций. При этом изменить лимиты можно в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут с помощью выписки по карте в мобильном приложении или с помощью смс-информирования.

Выпуск, обслуживание и перевыпуск детских карт осуществляется бесплатно, что очень актуально в случае возможной потери карты ребенком. В этом случае родитель может незамедлительно обнулить расходные лимиты в своем мобильном приложении или изменить пин-код к детской карте.