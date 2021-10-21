Таинственно пропавшего мужчину разыскивают в Адыгее

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее разыскивают таинственно пропавшего мужчину. 39-летний Геннадий Петрович Шульга ушел из дома, что в селе Гончарка Гиагинского района, 28 августа, после чего не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Подчеркивается, что кареглазый мужчина среднего роста выглядит на 37-39 лет. У пропавшего с темно-русыми волосами имеется особая примета – татуировка левой кисти руки с буквой «Г».

- Просьба ко всем, имеющим информацию о местонахождении, сообщить по телефонам:

8(87779) 9-12-82, 8-961-819-56-50 - в Гиагинском районе,

(8772) 59-64-00 в городе Майкопе

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