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Общество21 октября 2021 12:17

Новое оборудование и машины получила Приморско-Ахтарская центральная больница

Учреждение оснастили электрическими кроватями, наркозным аппаратом, экспресс-тестером крови и 8 авто
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба краевой администрации

Фото: пресс-служба краевой администрации

В Приморско-Ахтарскую центральную районную больницу поступило новое медоборудование. Помимо этого, учреждение пополнилось новыми автомобилями, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, больница оснащена пятью электрическими кроватями и аппаратом, дозирующим наркозный препарат. В учреждение поступил и экспресс-тестер для анализа крови. Он позволяет определить тяжелые заболевания – инфаркт, инсульт, тромбоз – всего по одной капле.

Автопарк больницы пополнили четыре Lada Largus, три «Нивы» и одним «Соболь». Ранее в организацию поступил реанимобиль класса С.

Обновления в краевых медучреждениях проводятся по программе модернизации здравоохранения. В текущем году в крае выделено более 3,7 миллиарда рублей, на которые ремонтируют 19 поликлиник, закупают оборудование и служебный транспорт, строят ФАПы.