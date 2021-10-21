На Кубани за последние сутки COVID-19 обнаружен у 255 человек, 41 пациент скончался

Фото из архива КП

В Краснодарском крае зафиксировано 255 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 34 – среди детей. 41 пациент за последние сутки скончался. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

В Краснодаре выявлено 50 случаев, в Сочи – 43, в Анапе и Апшеронском районе – по 19. 18 новых пациентов – в Армавире, 17 - в Крыловском районе, 11 - в Павловском. В Усть-Лабинском муниципалитете заболели 10 человек, в Динском - 9, в Ленинградском – 8, в Ейском – 6.

- По 5 новых случаев заболевания в Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах, по 4 – в Лабинском, Щербиновском, Белоглинском районах и Горячем Ключе. В Новороссийске, Северском и Тимашевском районах положительный тест получили по 3 жителя. По два заболевших - в Геленджике и Славянском районе. Один новый случай заболевания - в Абинском, Курганинском, Отрадненском, Темрюкском, Новопокровском и Гулькевичском муниципалитетах, - сообщают в региональном оперштабе.

Всего в регионе продолжают лечиться более 13 тысяч человек, 118 из которых в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ, 7 – в ЭКМО.