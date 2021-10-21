В районах Кубани снова могут вносить сведения о правообладателях

Фото: Кадастровая палата края

Администрации в районах края могут сами выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для внесения сведений в ЕГРН. Об этом напомнили в Кадастровой палате региона.

- Органы местного самоуправления наделены полномочиями по выявлению правообладателей объектов недвижимости и обеспечению внесения в ЕГРН данных, необходимых для определения кадастровой стоимости недвижимого объекта, выявление правообладателей объектов с последующей регистрацией права, устранение дублирующих сведений, исключение технических и реестровых ошибок из реестра недвижимости, - отметили в ведомстве.

Информация о собственниках ранее учтенных объектов вносится на основании сведений, содержащихся в архивах загсов, налоговых, органов внутренних дел и нотариусов.

Собственники также могут самостоятельно подать заявление о государственной регистрации ранее возникшего права, заявить свои права на недвижимость, тем самым обеспечив государственную защиту и избежав риска внесения некорректных данных.

Для оформления прав на недвижимое имущество необходимо обратить в МФЦ с заявлением, паспортом и документом, подтверждающем право, либо ранее осуществленный государственный учет или государственную регистрацию права.

- Внесение в ЕГРН точных данных нужно в первую очередь правообладателям объектов. Сведения ЕГРН являются приоритетными и более достоверными, чем любые другие документы. Качество и полнота данных ЕГРН оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную составляющую любого региона, – отметил начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Алексей Осин.