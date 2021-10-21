Более 3 тысяч жителей Краснодара остались без света

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 3100 человек, в том числе 900 детей. Подача электричества прервана также в детсаду №162 и школе №74. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Свет погас в домах Карасунского округа по улицам Светлой, Гагарина, Школьной, Первомайской, Рязанской, Ясеневой. Причина отключения – авария на линиях электропередач. Восстановить электроснабжение планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам:

8(861) 214-33-36, 050