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Общество21 октября 2021 13:11

Более 3 тысяч жителей Краснодара остались без света

Электроснабжение прекратилось в том числе в детсаду и школе
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 3100 человек, в том числе 900 детей. Подача электричества прервана также в детсаду №162 и школе №74. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Свет погас в домах Карасунского округа по улицам Светлой, Гагарина, Школьной, Первомайской, Рязанской, Ясеневой. Причина отключения – авария на линиях электропередач. Восстановить электроснабжение планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам:

8(861) 214-33-36, 050