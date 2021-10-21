На Кубани запретили все культурно-массовые и спортивные мероприятия с 30 октября по 7 ноября

Решение озвучено на заседании оперштаба. Фото: admkrai.krasnodar.ru

По всей стране нерабочими ввели дни с 30 октября по 7 ноября. Это связано с ухудшением эпидобстановки. Власти Кубани решили также отказаться от всех мероприятий на это время.

- На период выходных в крае ограничим проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. А с 25 октября по 1 декабря участники и зрители будут допускаться на массовые мероприятия только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг, - сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также стало известно, что в Краснодарском крае для туристов введут QR-коды для посещения торговых центров, кафе и ресторанов. Такие ограничения будут действовать с 30 октября по 7 ноября.

Напомним, QR-коды выдаются после вакцинации от коронавируса. Код можно получить на портале Госуслуги, распечатать или загрузить в смартфон.