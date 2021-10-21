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Происшествия21 октября 2021 14:15

Наркопритон обнаружили в Лабинском районе Кубани

В доме местного жителя изъяли более 55 граммов марихуаны
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Лабинском районе Краснодарского края пресечена работа наркопритона. Местный житель хранил в доме запрещенные вещества, в том числе разрешая употреблять их здесь же наркозависимым. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Нелегальной деятельностью наркодилер занимался в течение полугода. При задержании правоохранители обнаружили трех человек, находящихся под действием наркотиков, приборы для употребления и более 55 граммов марихуаны в свертках.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4-х лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.