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Здоровье21 октября 2021 15:54

В ковид-госпиталях Кубани насчитывается 16% свободных коек

Резервные инфекционные госпитали переведут в режим повышенной готовности
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Резервные инфекционные госпитали Краснодарского края переведут в режим повышенной готовности. Всего в крае насчитывается 16% свободных коек. Такое поручение накануне озвучил глава региона на заседании краевого Оперативного штаба.

- В конце сентября в среднем выявляли около 220 случаев в сутки, в последние дни – более 250. Многие воспринимают нерабочую неделю, как каникулы, а значит, жители других регионов приедут на наши курорты. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, перевести резервные инфекционные госпитали в режим повышенной готовности, – отметил Вениамин Кондратьев.

На Кубани всего работает 28 госпиталей, в которых развернуто 7,3 тысяч коек. Из этого количества свободно 16%.

А прививку от COVID-19 на Кубани получили уже 2,1 миллиона человек, что составляет 58% от установленного регионального плана по вакцинации. Всего в крае насчитывается около 700 тысяч доз вакцины.