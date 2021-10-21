В ковид-госпиталях Кубани насчитывается 16% свободных коек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Резервные инфекционные госпитали Краснодарского края переведут в режим повышенной готовности. Всего в крае насчитывается 16% свободных коек. Такое поручение накануне озвучил глава региона на заседании краевого Оперативного штаба.

- В конце сентября в среднем выявляли около 220 случаев в сутки, в последние дни – более 250. Многие воспринимают нерабочую неделю, как каникулы, а значит, жители других регионов приедут на наши курорты. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, перевести резервные инфекционные госпитали в режим повышенной готовности, – отметил Вениамин Кондратьев.

На Кубани всего работает 28 госпиталей, в которых развернуто 7,3 тысяч коек. Из этого количества свободно 16%.

А прививку от COVID-19 на Кубани получили уже 2,1 миллиона человек, что составляет 58% от установленного регионального плана по вакцинации. Всего в крае насчитывается около 700 тысяч доз вакцины.