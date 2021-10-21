МТС: Геленджик вышел в лидеры продаж наиболее дорогих смартфонов

По мнению экспертов, кубанцы начали чаще выбирать премиальные модели смартфонов. Средняя цена покупки существенно возросла, а недорогие марки Huawei и Honor значительно упали в продажах. Дорогие модели, как правило, покупаются в рассрочку, в основном - молодыми людьми (до 30 лет). В приоритете остается IPhone 11 c объемом памяти 128 Гб. Помимо IPhone, особой популярностью пользуются Samsung AO 22 и Xiaomi Redme 9А.

По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube, за первые девять месяцев 2021 года вырос на 70% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. Удобный, высокотехнологичный смартфон с практически профессиональной камерой для многих сегодня – необходимый рабочий инструмент. И целенаправленное вложение денег (сразу или в рассрочку, по мере сил и возможностей). Для начинающих блогеров и тех, кто уже активно работает в сети.

Как изменились продажи смартфонов в Краснодарском крае?

Статистика (по данным МТС)

Смартфоны стоимостью:

до 5 000 руб.

стали покупать почти в два раза реже

до 10 000 руб.

продажи упали на 30%

свыше 40 000 руб.

продажи выросли на 50%