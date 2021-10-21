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Общество21 октября 2021 16:16

Андрей Алексеенко подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара

Накануне первый вице-губернатор был назначен исполняющим обязанности мэра краевой столицы
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Алексеенко подал документы на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Краснодара. Накануне первый вице-губернатор был назначен исполняющим обязанности главы краевой столицы.

Участвовать в отборе Андрею Алексеенко предложил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре достаточно проблем и предстоит много работать, чтобы город стал комфортным и приобрел облик, достойный столицы такого региона, как Краснодарский край, — отметил и.о. мэра Краснодара.