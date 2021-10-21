Андрей Алексеенко подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Алексеенко подал документы на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Краснодара. Накануне первый вице-губернатор был назначен исполняющим обязанности главы краевой столицы.

Участвовать в отборе Андрею Алексеенко предложил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре достаточно проблем и предстоит много работать, чтобы город стал комфортным и приобрел облик, достойный столицы такого региона, как Краснодарский край, — отметил и.о. мэра Краснодара.