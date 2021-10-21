Гражданин Турции перевозил платки и турки без декларации через аэропорт Краснодара

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

На таможенном посту краснодарского аэропорта обнаружена партия незадекларированных турецких платков и турок для кофе. Неоформленную продукцию пытался перевезти гражданин Турции, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни..

Так, в сумке пассажира, летевшего в краевую столицу из Антальи, найдены 99 платков и 49 турок для приготовления кофе всего объемом в 20 килограммов. Сам мужчина объяснил, что привез их в подарок родственникам невесты. Однако на таможенном контроле документально платки и турки пассажир никак не зарегистрировал.

Предположено, что товар ввозился гражданином не для личного использования, а для продажи. Платки и турки изъяты, а в отношении пассажира возбуждено административное дело.