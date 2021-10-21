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Общество21 октября 2021 16:39

В Новороссийске из желудка 4-летней девочки врачи достали заколку-невидимку

Ребенок жаловался на боли в животе
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

В Новороссийске врачи достали из желудка 4-летней девочки заколку-невидимку. Ребенок жаловался на боли в животе. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Девочку экстренно доставили в больницу, где медики предположили, что в организме есть инородное тело. Рентген показал в желудке ребенка заколку.

Врачам удалось достать предмет до прохождения в кишечник. В ином случае потребовалась бы операция.

- Девочка уже находится дома, а ее жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе Минздрава.