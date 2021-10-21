В Тимашевске мужчина ударил ножом сожительницу и лег спать, позже женщина умерла в больнице

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В Тимашевске фигурантом уголовного дела стал местный житель, ранивший ножом сожительницу. От полученной травмы женщина позже скончалась, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, накануне сожители выпивали в одной из «заброшек». Между ними завязался конфликт на почве ревности. 40-летняя женщина решила уйти, однако 32-летний собеседник не оставил дело просто так, схватил нож и ударил ее в область голени, повредив артерию. Позже он вернулся в здание, где уснул.

В это время женщину обнаружила проходившая мимо жительница. На место прибыли правоохранители и «Скорая»: преступника нашли в «заброшке», а женщину госпитализировали. Однако пострадавшую спасти не удалось - она скончалась в больнице из-за потери крови.

- В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Он находится в заключении под стражей. Расследование продолжается: назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.