Древнее захоронение обнаружили археологи в Динском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В Динском районе Кубани археологи обнаружили древнее захоронение. Раскопки проводились на территории объекта «Курганная группа «Динская 29», сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В ходе раскопок обнаружено элитное погребение вождя или знатного воина сарматской культуры II в. до н.э. Его одежда была расшита золотыми нитями, головной убор украшен золотыми бляшками, - говорят в управлении госохраны объектов культурного наследия края.

Всего специалисты изучили 173 погребения, 75 из которых относятся к эпохе бронзы, 13 – периоду раннего железа, а 85 – средневековью и новому времени. Археологи исследуют насыпь высотой в семь метров.

Кроме того, в ходе раскопок обнаружен котел из бронзы, железный меч в деревянных ножнах, деревянный футляр с золотыми накладками и набором железных стрел. Найдены и винный стеклянный литой кубок, красноглиняные сосуды античности, бронзовое зеркало с позолотой.