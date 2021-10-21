На Кубани мужчину, убившего мать, приговорили к 12 годам тюрьмы

Понимая, что мать беспомощна, мужчина решил убить ее

В Краснодаре вынесен приговор мужчине, убившему мать: житель Лабинска приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

56-летнйи Андрей Борейко совершил преступление летом прошлого года. Осужденный на тот момент ухаживал за своей 88-летней матерью, которая находилась в беспомощном состоянии. В один из летних вечеров мужчина выпивал дома с сестрой. Позже, продолжая пить в одиночестве, он решил убить пенсионерку, так как больше не хотел оказывать ей помощь. Зная, что она не сможет сопротивляться, сын задушил пожилую мать.

- Суд назначил Андрею Борейко наказание в виде 12 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - говорится в сообщении пресс-службы.

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