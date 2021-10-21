Жителей 12 аварийных многоэтажек начинают расселять в Краснодаре

Накануне расселение аварийных домов обсудили на 21 заседании городско Думы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начинают расселение 12 аварийных домов. Всего в них проживает 317 человек. Об этом сообщили накануне на заседании городской Думы.

- На переселение жителей из аварийного жилищного фонда Краснодара выделено 214 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 139 миллионов 553 тысячи рублей— из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 74 миллиона 746 тысяч рублей — из средств краевого бюджета, — рассказал директор департамента финансов Александр Чулков.

Всего в краевой столице в текущем году запланировано расселить 23 ветхих дома. Работы на 12 из них проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда». А расселение еще 11 аварийных домов запланировано по программе муниципалитета, восемь из которых финансируются местным бюджетом, три – совместно с краевым бюджетом и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

- С собственниками квартир в шести домах проведено заключение соглашений об изъятии. Идет закупка 26 квартир для их предоставления жильцам, проживающих в муниципальном жилом фонде, - отмечено в ходе заседания.