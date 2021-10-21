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Общество21 октября 2021 18:19

Кубанские педагоги впервые собрались на форум классных руководителей

Преподаватели поделились методическими и практическими разработками
Евгения ХАЛИКОВА
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Классные руководители провели форум. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Классные руководители провели форум. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике провели первый краевой форум классных руководителей. Мероприятие стало местным продолжением федерального аналогичного форума, который прошел в Москве. Региональное собрание объединило сотню классруков школ и кураторов колледжей и техникумов. Организовали съезд минобрнауки Кубани, краснодарская краевая организация Общероссийского профсоюза образования и региональный институт развития образования и.

– Задача классного руководителя – создать условия внутри коллектива для развития личности каждого ребенка и раскрытия его талантов. Педагог должен вовлечь ученика в процесс обучения, суметь выслушать его, сделать своим ассистентом, посмотреть глазами ребенка на волнующую его проблему, – рассказала министр образования края Елена Воробьева.

На форуме обсудили как изменилась роль классного руководителя и какие перед ним ставить задачи современное время.