На Западном обходе Краснодара открыли надземный пешеходный переход

На Западном обходе Краснодара появился надземный переход через дорогу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре на пересечении улиц Западный обход и Средней открыли надземный пешеходный переход. Местные жители давно просили его построить. Строительство стало возможно благодаря «Безопасные качественные дороги» .

– Это один из девяти надземных пешеходных переходов, которые сейчас возводят в Краснодарском крае. Новый объект повысит безопасность пешеходов, – рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Александр Дашук.

Переход оборудовали тактильной плиткой для слепых и слабовидящих граждан и установили лифт для маломобильных краснодарцев.