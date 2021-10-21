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Общество21 октября 2021 19:11

На Западном обходе Краснодара открыли надземный пешеходный переход

Построили переход по просьбе местных жителей
Евгения ХАЛИКОВА
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На Западном обходе Краснодара появился надземный переход через дорогу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Западном обходе Краснодара появился надземный переход через дорогу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре на пересечении улиц Западный обход и Средней открыли надземный пешеходный переход. Местные жители давно просили его построить. Строительство стало возможно благодаря «Безопасные качественные дороги» .

– Это один из девяти надземных пешеходных переходов, которые сейчас возводят в Краснодарском крае. Новый объект повысит безопасность пешеходов, – рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Александр Дашук.

Переход оборудовали тактильной плиткой для слепых и слабовидящих граждан и установили лифт для маломобильных краснодарцев.