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Общество21 октября 2021 19:21

Свыше 1,1 млн тонн молока произвели фермеры Кубани за неполный 2021 год

В регионе вырос выпуск продукции животноводства
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские буренки за год произвели свыше тонны молока

Кубанские буренки за год произвели свыше тонны молока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае животноводы нарастили мощность выпуска продукции. Так, за последнюю пятилетку на 15% выросло производство молока, на 10% стали больше производить мяса. По поголовью крупного рогатого скота Кубань входит в десятку региональных лидеров.

– За неполный год в регионе уже произвели более тонны молока, к концу декабря подойдем к отметке в 1,5 тонны молока. Но для полной самообеспеченности региона и этого объема мало. Для самообеспечения необходимо около 2 млн тонн молока ежегодно. Такая задача стоит перед отраслью, – рассказал Андрей Коробка.

Развитие отрасли активно субсидируется и поддерживается администрацией Краснодарского края. В текущем году выделили более 1,6 млрд рублей.

Планы на будущее у отрасли амбициозные. Совместно с фондом «Национальное интеллектуальное развитие» в регионе внедряют метод геномной селекции. Это позволит получать высокопродуктивное поголовье КРС в короткие сроки.