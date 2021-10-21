Всероссийский форум организаторов детского отдыха прошел в Анапе

Детский лагерь будущего обсудили в Анапе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе прошел Всероссийский съезд организаторов детского отдыха. Он собрал свыше 1,5 тысяч участников, которые приехали со всей страны, а также из ближнего зарубежья: Казахстана и Беларуси.

Ежегодно Кубань принимает более сотни тысяч детей со всей России и в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края разрабатывают новые требования к детским здравницам, которые должны соответствовать реалиям времени.

– Наш регион по праву считается главной детской здравницей страны. И тема дальнейшего развития этого направления – одна из ключевых. Сегодня общество стремительно диджитализируется, и мы должны адаптировать имеющиеся образовательные программы под современные реалии, – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

Участники форума презентовали модель современного детского лагеря. Особое внимание уделили вопросам работы с детьми-инвалидами и с ребятами, оставшимися без попечения родителей.