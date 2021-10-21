Вениамин Кондратьев стал участником дискуссионного клуба «Валдай»

Губернатор Кубани принял участие в дискуссионном клубе "Валдай". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в 18 заседании дискуссионного клуба «Валдай», который прошел в Сочи 21 октября. Пленарную сессию клуба провел Президент России Владимир Путин.

– Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием о том, насколько уязвимо и хрупко наше общество. Главной задачей стало обеспечить человечеству безопасное существование. Нужно переосмыслить уклад жизни и ее ценности, чтобы выжить в условиях катаклизма, - рассказал Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, речь главы государства коснулась развития городов. И начаться все должно с малого - переосмысления человеком своей роли в социуме. Резкая общества на методы борьбы с коронавирусом показала, что причины социального раздражения намного глубже. Пандемия выявила проблемные места институтов управления.

В этом году тема мероприятия: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Президент страны поручил главам регионов больше уделять внимание экологии и изменению климата, а также объединить усилия для сохранения общечеловеческих ценностей.