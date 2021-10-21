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Общество21 октября 2021 20:32

В Новороссийске начали штрафовать за неоплату парковочного места

В первый день работы системы фотофиксации поймали 100 нарушителей
Евгения ХАЛИКОВА
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В новороссийске ловят тех, кто не платит за парковку

В новороссийске ловят тех, кто не платит за парковку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске 20 октября запустили пилотный проект по выявлению любителей не платить за парковку. Как сообщил мэр города-героя Игорь Дяченко в своих соцсетях, ловят нарушителей с помощью системы фотофиксации. Камеры размещены на муниципальных парковках, также по городу ездят мобильные контролеры.

- Все средства фиксации нарушений являются сертифицированными в соответствии с законодательством. Так, за первый день работы парковок было выявлено более 100 нарушителей, не оплативших место стоянки, - пояснил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Под контроль попали три парковки: на Привокзальной площади, на улице Новороссийской республики и на проспекте Дзержинского. В отношении первой сотни нарушителей составлены административные протоколы. Штраф за неоплату стоянки составит 3 тысячи рублей. В случае отказа добровольно погасить задолженность, материалы передадут в Федеральную службу судебных приставов.